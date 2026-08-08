தக்காளி விலை சரிவு  6 கிலோ 100 ரூபாய்

ADDED : ஆக 07, 2026 06:01 PM
திருப்பூர், ஆக. 8–
வெளிமாநிலங்களில் இருந்து தக்காளி அதிகளவில் வந்து குவிவதால், திருப்பூர் மார்க்கெட்டில் தக்காளி விலை சரிவை நோக்கி செல்ல துவங்கியுள்ளது.
திருப்பூர் வடக்கு மற்றும் தெற்கு உழவர் சந்தை, தென்னம்பாளையம் காய்கறி மார்க்கெட்டுக்கு உள்ளூர் தக்காளி வரத்து அதிகமாகியுள்ளது. தினமும், இரு சந்தைகளுக்கு, 40 டன் வரை தக்காளி வரும் நிலையில், கர்நாடகாவில் இருந்து, பிற மாவட்டங்களில் இருந்து தென்னம்பாளையம் காய்கறி மார்க்கெட்டுக்கு, 150 டன் வரை தக்காளி வந்து குவிகிறது.
ஆடி மாதம் முகூர்த்த தினம், விசேஷங்கள், இதுதொடர்பான விற்பனை குறைந்துள்ள நிலையில், வரத்து ஒருபுறம் அதிகமாகி கொண்டே இருப்பதால், விலை சரிந்துள்ளது. நேற்று, மொத்த விலையில் ஒரு கிலோ, 15 ரூபாய்க்கும், சில்லறை விலையில், கிலோ, 20 ரூபாய்க்கும் தக்காளி விற்றது.