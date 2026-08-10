தீயணைப்பு நிலையத்தில் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி

ADDED : ஆக 09, 2026 05:40 PM
உடுமலை: உடுமலை தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் நிலையத்திற்கு, உடுமலை நேஷனல் மாடல் பள்ளியை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு, தீயணைப்புத்துறையின் செயல்பாடுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் குறித்து நேரடி பயிற்சி நடந்தது.
இதில், தீயணைப்புத்துறையின் செயல்பாடுகள், அவசர காலங்களில் மீட்புப் பணிகள், தீ விபத்து உருவாகும் விதம், அதனைத்தடுக்கும் வழிமுறைகள், மழை, வெள்ளம், நில நடுக்கம் உள்ளிட்ட பேரிடர் காலங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள், தற்காத்துக்கொள்ளும் வழி முறைகள் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
மேலும், லைப் போய், லைப் ஜாக்கட் உள்ளிட்ட உயிர் காக்கும் கருவிகளின் பயன்பாடு, தீயணைப்பு வாகனத்தில் உள்ள நவீன மீட்பு கருவிகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடுகள், விபத்து காலங்களில் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய அவசர எண்கள் குறித்தும் செயல்விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் லட்சுமணன், பயிற்சி நிலைய அலுவலர் ஞான வெங்கடேஷ் ஆகியோர் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தனர்.