அப்துல்கலாம் நினைவு தினம் உருவப்படத்திற்கு மரியாதை
அப்துல்கலாம் நினைவு தினம் உருவப்படத்திற்கு மரியாதை
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
உடுமலை: உடுமலை, ஸ்ரீ ஜி.வி.ஜி., விசாலாட்சி மகளிர் கல்லுாரியில் அப்துல் கலாம் நினைவு தினத்தையொட்டி, அவரது உருவப்படத்துக்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. கல்லுாரிச் செயலர் ரவீந்திரன் தலைமை வகித்தார்.
கல்லுாரி முதல்வர் கற்பகவல்லி முன்னிலை வகித்தார். கல்லுாரி ஆங்கிலத்துறை மூன்றாமாண்டு மாணவி ருக்சானா, அப்துல் கலாம் வரலாறு குறித்தும், வணிகவியல் துறை மூன்றாமாண்டு மாணவி சையது அப்சரா, அவரின் சாதனைகள், வரலாற்றுத்துறை முதலாமாண்டு மாணவி தீபிகா, அவரின் விருதுகள் மற்றும் பதவிகள் பற்றியும் பேசினர்.
அவரது உருவப்படத்துக்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. இதில், அனைத்துத் துறைத்தலைவர்கள், பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவியரும் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை கல்லுாரி பேரவை ஒருங்கிணைப்பாளர் கீதா மற்றும் பேரவை உறுப்பினர்கள் செய்திருந்தனர்.