/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ த.வெ.க ஆபீஸ் திறப்பு விழா
ADDED : ஆக 09, 2026 07:42 PM
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பெருமாநல்லுார், ஆக. 10–
திருப்பூர் மாநகர் மாவட்ட த.வெ.க. சார்பில், கணக்கம்பாளையம் ஊராட்சி பகுதி அலுவலகம் நேற்று திறக்கப்பட்டது.
எம்.எல்.ஏ. பாலமுருகன் அலுவலகத்தை திறந்து வைத்து, பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு மற்றும் அன்னதானம் வழங்கினார்.
வடக்கு ஒன்றிய செயலாளர் நந்தகோபால், தெற்கு ஒன்றிய செயலாளர் அரிச்சந்திரன், மகளிர் அணி அமைப்பாளர் வினிதா, சுற்றுச்சூழல் அணி அமைப்பாளர் விஷ்ணு, தொழிலாளர் அணி அமைப்பாளர் வேல்முருகன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
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கணக்கம்பாளையம் ஊராட்சி த.வெ.க. அலுவலகத்தை எம்.எல்.ஏ. பாலமுருகன் திறந்துவைத்தார்.