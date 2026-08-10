துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் உடுமலை வீரர்கள் சாதனை

துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் உடுமலை வீரர்கள் சாதனை
துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் உடுமலை வீரர்கள் சாதனை
ADDED : ஆக 09, 2026 05:32 PM
உடுமலை: மாநில அளவிலான, 51வது ரைபிள் மற்றும் பிஸ்டல் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டிகளில், உடுமலையை சேர்ந்த துப்பாக்கி சுடும் வீரர்கள், 4 பதக்கங்கள் வென்றுள்ளனர்.
தமிழக துப்பாக்கி சுடுதல் சங்கம் சார்பில், சென்னையில், 51-வது மாநில அளவிலான ரைபிள் மற்றும் பிஸ்டல் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டிகள் நடந்தன.
இதில், உடுமலை சேரா சூட்டிங் அகாடமி வீரர்கள் சிவகுமார், தியாஷ், பாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர், 4 தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலப்பதக்கங்களை பெற்று சாதனை புரிந்தனர்.
இப்போட்டியில், பங்கேற்ற, உடுமலை டி.எஸ்.பி., தையல் நாயகி, 50 மீட்டர் பிரீ பிஸ்டல் மற்றும், 25 மீட்டர் பிஸ்டல் ஆகிய இரண்டு பிரிவுகளிலும், தென்னக அளவிலான மண்டலப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றார்.
மேலும், தமிழகத்தின் சார்பில் திருவனந்தபுரத்தில் நடக்கும் போட்டிகளில், உடுமலை சேரா அகாடமி வீரர்கள், ஹர்ஷவர்தன், தியாஷ், ஸ்ரீ நாத், தையல்நாயகி, ரித்திக் சம்ரிஷ், ஹர்ஷணி ஓவியா, ரவிக்குமார், மணி அரசு, பிரகாஷம், சிவக்குமார், ஜோஷ்னா உள்ளிட்டோர் தேர்வு பெற்றுள்ளனர்.
சேரா சூட்டிங் அகாடமியின் பயிற்சியாளர் ரவிக்குமார் கூறுகையில், ‘உடுமலை மாணவர்கள், தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்கும் வகையில் தயாராகி வருகின்றனர்,’ என்றார்.