தனித்துவ அடையாள அட்டை பதிவு முகாம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:52 PM
அவிநாசி, ஜூலை 29–
அவிநாசி வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தில், விவசாயிகளுக்கான தனித்துவ அடையாளபதிவு முகாம் நடைபெற்று வருகிறது.
இது குறித்து, வேளாண்மைத் துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
மத்திய, மாநில அரசுகளின் விவசாய நலத்திட்டங்களை விவசாயிகள் எளிதாகப் பெறும் வகையில், மத்திய வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை சிறப்பு செயலி மூலம் விவசாயிகளின் நில உடைமை விவரங்களை சரிபார்த்து, ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் தனித்துவ அடையாள எண் வழங்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.
இந்த அடையாள எண் மூலம் ஆண்டுக்கு 6,000 ரூபாய் நிதியுதவி உள்ளிட்ட மத்திய, மாநில அரசுகளின் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை எளிதாகப் பெற முடியும்.
அனைத்து விவசாயிகளும் தங்கள் ஆதார் எண், நிலப் பட்டா (அல்லது சிட்டா) மற்றும் மொபைல்போன் எண்ணுடன் அருகிலுள்ள பொது இ-–சேவை மையம் அல்லது வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். இந்த தனித்துவ அடையாள எண் எதிர்காலத்தில் அரசின் நலத்திட்டங்களைப் பெறுவதற்கு முக்கியமானதாக இருக்கும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.