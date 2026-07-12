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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ திட்டமிடல் இல்லாத குடிநீர் திட்டப்பணி மக்கள் வரிப்பணம் வீணடிப்பு; மக்கள் தவிப்பு

திட்டமிடல் இல்லாத குடிநீர் திட்டப்பணி மக்கள் வரிப்பணம் வீணடிப்பு; மக்கள் தவிப்பு

திட்டமிடல் இல்லாத குடிநீர் திட்டப்பணி மக்கள் வரிப்பணம் வீணடிப்பு; மக்கள் தவிப்பு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:12 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:12 PM

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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகராட்சியில் போதிய திட்டமிடல் இல்லாமல் சோதனை அடிப்படையில் செயல்படுத்தப்பட்ட புதிய குடிநீர் குழாய் மற்றும் மீட்டர் பொருத்தும் திட்டத்தால், பல லட்சம் ரூபாய் மக்கள் பணம் வீணாகியுள்ளதுடன், பொதுமக்கள் ஓராண்டுக்கும் மேலாக குடிநீர் தட்டுப்பாட்டால் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர் என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

திருப்பூர் மாநகராட்சி சார்பில், 4-வது குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் வழங்கும் நோக்கில், நவீன கருப்பு தடிமன் நெகிழிக் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு, வீடுகளுக்கு ‘மீட்டர் ரீடிங்’ முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இத்திட்டம் அமலுக்கு வந்ததும், பழைய குடிநீர் இணைப்புகள் முழுமையாக துண்டிக்கப்பட்டன. ஆனால், புதிய இணைப்பு வாயிலாக போதிய அளவில் குடிநீர் கிடைக்காததால், கடந்த ஓராண்டாகவே பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்தையும் மன உளைச்சலையும் சந்தித்து வருகின்றனர்.

அப்பகுதி குடியிருப்புவாசிகள் கூறியதாவது:

வழக்கமாக ஒரு நிமிடத்தில் ஒரு குடம் தண்ணீர் நிரம்ப வேண்டும். ஆனால் புதிய திட்டத்தில், குறிப்பாக மேட்டுப்பகுதிகளில் சீராக குடிநீர் வருவதில்லை. இப்பணிகளை மேற்கொண்ட ஒப்பந்ததாரர், திட்டத்தை முழுமையாக நிறைவேற்றாமல் பாதியிலேயே விட்டுச் சென்றதாக மாநகராட்சி தரப்பிலேயே கூறப்படுகிறது. ஒப்பந்ததாரரின் பணிகளை அதிகாரிகள் முறையாகக் கண்காணிக்காததே இதற்குக் காரணம். மீட்டர்கள் சரியாக செயல்பட்டால்தான் மக்கள் பயன்படுத்தும் குடிநீருக்கான கட்டணம் மாநகராட்சிக்கு கிடைக்கும். ஆனால், மீட்டர் முறை நடைமுறையில் சரிவர செயல்படாததால், மாநகராட்சிக்கு கிடைக்க வேண்டிய வருவாயும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

சொட்டுச் சொட்டாக... இது குறித்து, திருமுருகன்பூண்டி நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சங்கத் தலைவர் காதர்பாஷா கலெக்டருக்கு அனுப்பிய மனு: குடிநீர் திட்டத்தில் தண்ணீர் அழுத்தம் மிகவும் குறைவாக இருப்பதால், மீட்டரைத் தாண்டி வீடுகளுக்குள் குடிநீர் வருவதில்லை. இதனால் வேறு வழியின்றி, பொதுமக்கள் தெருவில் உள்ள பிரதான குழாயில் ‘ஹோஸ் பைப்’ பொருத்தி, சொட்டுச் சொட்டாக வரும் தண்ணீரைப் பிடித்து பயன்படுத்தும் அவலநிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். மறுபுறம், கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவில் பதிக்கப்பட்ட புதிய குழாய்கள் பல இடங்களில் உடைந்து, குடிநீர் சாலைகளில் வீணாக ஓடுகிறது. இதனால் பள்ளங்களில் தண்ணீர் தேங்கி, பள்ளிக்குச் செல்லும் மாணவர்களும், பொதுமக்களும் சேறும் சகதியுமான சாலைகளில் பயணிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மண்டல உதவி கமிஷனர் மற்றும் பொறியாளர்களிடம் புகார் தெரிவித்தாலும் உரிய பதில் கிடைப்பதில்லை. மக்கள் பிரதிநிதிகளான கவுன்சிலர்களும் மவுனம் காக்கின்றனர். வரி செலுத்தும் பொதுமக்கள் குடிநீரின்றி தவிக்கும் இந்த நிலையை மாற்ற, மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக தலையிட்டு திட்டத்தின் குறைபாடுகளை சரிசெய்து, குடிநீர் வினியோகத்தை சீரமைக்க வேண்டும். மேலும், மாவட்ட நிர்வாகம் நேரடியாக கண்காணித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.



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