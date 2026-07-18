/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:32 PM
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பொங்கலுார்: பொங்கலுாரில் ஏ.எல்.ஆர்., லே-–அவுட் ரிசர்வ் சைட்டில் தனியார் ஒருவர் கழிவுநீர் தொட்டி அமைத்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
அந்த இடத்தில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும். அந்த இடத்தை சுற்றி கம்பி வேலி அமைத்து, வருங்காலத்தில் ஆக்கிரமிப்பு ஏற்படாத வகையில் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். உள்ளாட்சிதுறை அலுவலர்கள் கூறுகையில், ‘தனியார் ஒருவர் ரிசர்வ் சைட்டில் செப்டிக் டேங்க் அமைத்து வருகிறார். ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற நோட்டீஸ் வழங்கப்படும்,’ என்றனர்.