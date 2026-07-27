தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ 10 சதவீதமாக ‘டேரிப்’ தொடர்வதால் அமெரிக்க ஏற்றுமதி வாய்ப்பு பிரகாசம்

10 சதவீதமாக ‘டேரிப்’ தொடர்வதால் அமெரிக்க ஏற்றுமதி வாய்ப்பு பிரகாசம்

10 சதவீதமாக ‘டேரிப்’ தொடர்வதால் அமெரிக்க ஏற்றுமதி வாய்ப்பு பிரகாசம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:21 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:21 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

திருப்பூர்: இந்திய ஆடை இறக்குமதிக்கான ‘டேரிப்’ கட்டணத்தை 10 சதவீதமாக அமெரிக்கா தொடர்ந்துள்ளதால், அமெரிக்காவுக்கான ஆடை ஏற்றுமதி மீண்டும் வேகமெடுக்கும் என்ற நம்பிக்கை திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்களிடையே ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் மொத்த ஆடை ஏற்றுமதியில் அமெரிக்கா 34 சதவீத பங்களிப்பைக் கொண்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு பின் அமெரிக்காவுக்கான ஆடை ஏற்றுமதி தொடர்ந்து உயர்ந்த நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அறிவித்த அதிக ‘டேரிப்’ காரணமாக வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டது. பின்னர் அது 10 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டதால் ஏற்றுமதி இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது.

அமெரிக்கா – ஈரான் போர் சூழலால் அமெரிக்காவில் ஆடை நுகர்வு குறைந்து ஏற்றுமதியும் பாதிக்கப்பட்டது. தற்போது இந்தியப் பொருட்களுக்கான ‘டேரிப்’ 10 சதவீதமாக தொடரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், வர்த்தக சூழல் மீண்டும் சாதகமாக மாறியுள்ளது. பஞ்சு, நுால் விலை சீராக இருந்தால் வரும் மாதங்களில் அமெரிக்காவுக்கான ஆடை ஏற்றுமதி மேலும் உயரும் என தொழில்துறையினர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

தொழில் துறையினர் கருத்து:

–––––––––––––––––––––––––

வர்த்தகம் வேகமெடுக்கும்

திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க பொருளாளர், கோபாலகிருஷ்ணன்: அமெரிக்கா வரியை உயர்த்தியிருந்தால், அந்நாட்டு இறக்குமதியாளர்கள் இந்திய ஆடைகளை வாங்க தயங்கியிருப்பார்கள். தற்போது ‘டேரிப்’ 10 சதவீதமாக தொடர்வதால், அமெரிக்காவுக்கான ஆடை ஏற்றுமதி வர்த்தகம் மீண்டும் வேகமெடுக்கும்.

ஏற்றுமதியாளர் உற்சாகம்

ஏ.இ.பி.சி. உறுப்பினர், கிருஷ்ணா: இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதியாகும் ஜவுளி, பின்னலாடைகளுக்கு ஏற்கனவே அமெரிக்கா 16 சதவீதம் வரை இறக்குமதி வரி விதிக்கிறது. அதனுடன் ‘டேரிப்’ 10 சதவீதமாக தொடர்வது ஆறுதலாக உள்ளது. வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் முழுமையான வரிவிலக்கு கிடைக்காவிட்டாலும், கூடுதல் வரிச்சலுகை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.

போட்டித்திறன் மேம்படும்

‘டீமா’ தலைவர் முத்துரத்தினம்: திருப்பூரில் இருந்து குறு, சிறு ஏற்றுமதியாளர்களும் அமெரிக்காவுடன் அதிகளவில் வர்த்தகம் செய்து வருகின்றனர். ‘டேரிப்’ 10 சதவீதமாக தொடர்வதால் போட்டி நாடுகளை சமாளிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும். இதன் மூலம் திருப்பூரில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கான ஆடை ஏற்றுமதி மேலும் உயரும்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us