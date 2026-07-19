சத்தத்துடன் ‘சைலன்ஸர்’ இனி வாகனம் பறிமுதல்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:31 PM
திருப்பூர், ஜூலை 20–-
‘‘டூவீலர்களில் அதிக சத்தம் எழுப்பும் வகையில் சைலன்ஸரை மாற்றி இயக்கினால், வாகனம் பறிமுதல், ஓட்டுநர் உரிமம் 3 மாதங்கள் இடைநீக்கம் உள்ளிட்ட கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’’ என திருப்பூர் மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேஸ்வரி எச்சரித்துள்ளார்.
மோட்டார் வாகனச் சட்டம் 1988-ன் பிரிவு 190(2)-ன்படி, ஒலி மற்றும் காற்று மாசு ஏற்படுத்தும் வகையில் வாகனங்களை இயக்குவது குற்றம். இதற்கு அபராதம் அல்லது 3 மாதங்கள் வரை சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
அண்மையில் பெரியார் காலனி, பல்லடம் ரோடு பகுதிகளில் நடந்த வாகனச் சோதனையில், சைலன்ஸர் மாற்றியிருந்த 4 டூவீலர்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும், இதுபோன்ற சட்டவிரோத மாற்றங்களை செய்யும் மெக்கானிக், ஒர்க் ஷாப் மற்றும் ஆட்டோமொபைல் கடை உரிமையாளர்கள் மீதும் சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கமிஷனர் தெரிவித்துள்ளார்.