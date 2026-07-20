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வெல்டிங் கட்டணம் உயர்வு செயற்குழுவில் தீர்மானம்

வெல்டிங் கட்டணம் உயர்வு செயற்குழுவில் தீர்மானம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:32 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:32 PM

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திருப்பூர்: வெல்டிங் மற்றும் கிரில் தயாரிப்பாளர்கள் நலசங்கம் செயற்குழு கூட்டம் நடந்தது.

திருப்பூர் மாவட்ட வெல்டிங் மற்றும் கிரில் தயாரிப்பாளர்கள் நலசங்கத்தின் செயற்குழு கூட்டம் நடந்தது. தலைவர் குணசேகரன், செயலாளர் சுதீஷ், பொருளாளர் ராமசாமி, கவுரவ தலைவர் ராசி கோபால், அபிராமி செந்தில்குமார் மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினர்களின் முன்னிலையில் விலைப்பட்டியல் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. தற்போதுள்ள விலைவாசி உயர்வை கொண்டு உயர்த்தப்பட்டுள்ள இந்த கட்டண உயர்வுக்கு அனைத்து தரப்பினரும் ஆதரவு அளிக்கமாறு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது.

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