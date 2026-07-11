கூடைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நாச்சம்மாள் பள்ளி மாணவியர் சபாஷ் 

கூடைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நாச்சம்மாள் பள்ளி மாணவியர் சபாஷ்
கூடைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நாச்சம்மாள் பள்ளி மாணவியர் சபாஷ்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:31 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர், ஸ்ரீ நாச்சம்மாள் வித்யவாணி பள்ளியின் மாணவியர் மாநில அளவிலான கூடைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பங்கேற்று திறன்காட்டி, தங்கள் திறமையை நிரூபித்து அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளனர்.
பள்ளி மாணவியர் கர்ஷ்ணா (பிளஸ் 2), அனுஷ்கா (பிளஸ் 1), சபர்ணா (10ம் வகுப்பு) ஆகியோர் திருப்பூர் மாவட்ட கூடைப்பந்து அணியில், 16 வயதுக்கு உட்பட்ட மகளிர் பிரிவில் தேர்வாகி, திருச்சி கொங்குநாடு கல்லுாரியில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பங்கேற்று சிறப்பாக விளையாடினர். அதேபோல், 7ம் வகுப்பு மாணவி தீக் ஷனா, 13 வயதுக்கு உட்பட்ட மகளிர் பிரிவில் தேர்வாகி, காஞ்சிபுரம் ஜேப்பியார் தொழில் நுட்பக் கல்லுாரியில் நடந்த மாநில சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்.
இவ்வாறு மாநில அணிக்கு தேர்வான மாணவியரை, ‘இந்த சாதனை எங்கள் ஸ்ரீ நாச்சம்மாள் வித்யவாணி பள்ளியின் பெருமையை உயர்த்தியுள்ளது. எதிர்காலத்தில் மேலும் பல வெற்றிகளைப் பெற வாழ்த்துகிறோம்,’ என பள்ளி நிர்வாகத்தினர் வாழ்த்தினர்.