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கம்பன் காவியத்தில் மனம் ஈர்ப்போர் யார்?

கம்பன் காவியத்தில் மனம் ஈர்ப்போர் யார்?

ADDED : ஆக 02, 2026 10:12 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 10:12 PM

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திருப்பூர்: ‘கம்பன் காவியத்தில் கற்போர் மனதை பெரிதும் ஈர்ப்பவர்கள் கிஷ்கிந்தை வாசிகளே’ என, திருப்பூரில் நடந்த சிறப்பு பட்டிமன்றத்தில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

‘கம்பன் புகழ்பாடி கன்னித்தமிழ் வளர்ப்போம்’ என்ற தலைப்பில், திருப்பூர் கம்பன் கழகம் சார்பில், ‘கம்பன் விழா –2026  நேற்று நடந்தது. ஹார்வி குமாரசாமி மண்டபத்தில் நடந்த நிகழச்சி, விசாலாட்சி, ஆனந்தி ஆகியோரின் கடவுள் வாழ்த்து பாடலுடன் துவங்கியது. 

தமிழ்நாடு நுாற்பாலைகள் சங்க தலைவர் ‘சோழா’ அப்புக்குட்டி தலைமை வகித்தார். திருப்பூர் கம்பன் கழக தலைவர் நாகராஜன் வரவேற்றார். அமைப்பு செயலாளர் ராமகிருஷ்ணன், அறிமுக உரை நிகழ்த்தினார். பொருளாளர் சிவராம் வாழ்த்துரை வழங்கினார்.

‘கம்பன் எனும் கொம்பன்’ எனும் தலைப்பில், தமிழ்புலவர்கள், தமிழாசிரியர்கள், மாணவர்கள் பேசினர். தொடர்ந்து, கம்பன் விழா சிறப்பு பட்டிமன்றம் துவங்கியது. 

பேராசிரியர் ராமச்சந்திரன் தலைமையில், ‘கம்பன் காவியத்தில் கற்போர் மனதை பெரிதும் ஈர்ப்பவர்கள் யார்?’ என்ற தலைப்பில்  பட்டிமன்றம் நடந்தது. ‘அயோத்தி வாசிகளே’ என்ற அணியில்,  பிரேமா, வீரபாலாஜி; கிஷ்கிந்தை வாசிகளே’ என்ற அணியில், பேராசிரியர் நீலகண்டன், ஆடிட்டர் தெய்வநாயகி; ‘இலங்கைவாசிகளே’ என்ற அணியில், எழிலரசி, ரவிக்குமார் ஆகியோர் பேசினர்.

நடுவர் ராமச்சந்திரன் பேசுகையில்,‘ஏகபத்தினி விரதனாகிய ராமன், ஒழுக்கத்தை உயிர் மூச்சாக கொண்டு வாழ்ந்தான். கம்பராமாயணத்தை பாராயணம் செய்தால் வைகுண்டம் கிடைக்காது; கம்பன் கண்ட ராமனை போல் வாழ்ந்தால்  வைகுண்டம் போகலாம். ராமகாவியத்தை கற்போர் மனதை பெரிதும் ஈர்ப்பவர்கள் கிஷ்கிந்தைவாசிகளே,’’ என்றார்.

இணை செயலாளர் கவுசல்யா வேலுசாமி நன்றி கூறினார்.–

2 படங்கள்

கம்பன் விழாவில் பேராசிரியர் ராமச்சந்திரன் தலைமையில் பட்டிமன்றம் நடந்தது. விழாவில் பங்கேற்றோர்.

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