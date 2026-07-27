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ஆடிப்பட்டம் செழிக்குமா? விவசாயிகள் கவலை

ஆடிப்பட்டம் செழிக்குமா? விவசாயிகள் கவலை

ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:42 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:42 PM

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பொங்கலுார்: ஆடி மாதத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமாக இருக்கும். இந்த சீசனில் மழை பெய்யும் இடங்களை தவிர பிற இடங்களில் ஈரப்பதத்துடன் கூடிய காற்று வீசும். பல இடங்களில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். லேசான மழை துாறலும் இருக்கும். இது பயிர் வளர்ச்சிக்கு சாதகமாக இருக்கும்.

இந்த ஆண்டு ஆடிப்பட்ட சீசன் துவங்கி விட்டது. தற்பொழுது எல் நினோ தாக்கம் காரணமாக, தென்மேற்கு பருவ மழை பெய்யும் இடங்களில் மழை பொழிவு குறைந்துவிட்டது. இதனால், வறண்ட வானிலை நிலவுகிறது.

மழை மறைவு பிரதேசங்களான கோவை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் வழக்கமாக பெய்யக்கூடிய துாறல் மழையும் கிடையாது. இதனால், பகல் நேரங்களில் மாசி, பங்குனி மாதங்களைப் போல கடும் வெயில் கொளுத்துகிறது. இது பயிர் வளர்ச்சியை பாதிக்கும். எனவே, தக்காளி, மிளகாய் உள்ளிட்ட காய்கறி சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் கலக்கத்தில் உள்ளனர். காய்கறிகளின் விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டால், வரும் தசரா, தீபாவளி, பண்டிகை சீசனின் பொழுது காய்கறிகளின் விலை அதிகரித்து பொதுமக்களின் பட்ஜெட்டை எகிறச் செய்து விடும் அபாயம் உள்ளது.

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