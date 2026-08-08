‘எல் நினோ’ வறட்சி அச்சுறுத்தல் நிவாரண நிதியம் அமைக்கப்படுமா?
‘எல் நினோ’ வறட்சி அச்சுறுத்தல் நிவாரண நிதியம் அமைக்கப்படுமா?
ADDED : ஆக 07, 2026 05:21 PM
திருப்பூர், ஆக. 8–
‘எல் நினோ’ காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படக்கூடிய வறட்சி மற்றும் பொருளாதார பாதிப்புகளை சமாளிக்க, வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலைத் துறை சார்பில் மாநில அளவில் தனி ‘வேளாண் பேரிடர் நிவாரண நிதியம்’ உருவாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.
‘எல் நினோ’ தாக்கத்தால் தொடர்ச்சியான வறட்சி அல்லது ஒழுங்கற்ற மழை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், வேளாண் துறை பருவநிலைக்கு ஏற்ற பயிர் மாற்றம், குறைந்த நீரில் வளரும் சிறுதானியங்கள், பயறு வகைகள், வறட்சியைத் தாங்கும் தோட்டக்கலைப் பயிர்கள் சாகுபடி, சொட்டு மற்றும் தெளிப்பு நீர் பாசன முறைகளை பின்பற்ற விவசாயிகளுக்கு அறிவுறுத்தி வருகிறது.
தமிழக அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்புச் செயலாளர் நல்லசாமி கூறியதாவது:
எல் நினோ பாதிப்பால் பயிர்கள் கருகி விவசாயிகள் இழப்பைச் சந்தித்தால், உடனடி நிவாரணம் வழங்க மாநில அளவில் தனி வேளாண் பேரிடர் நிவாரண நிதியம் இன்னும் இல்லை. தற்போது பொதுப் பேரிடர் நிதியிலிருந்து இழப்பீடு வழங்கப்படும் நிலையில், அந்தத் தொகை கிடைக்க நீண்ட காலம் ஆகிறது. பயிர்க்காப்பீடு பெறுவதிலும் பல நடைமுறை சிக்கல்கள் இருப்பதால், வறட்சிக் காலங்களில் விவசாயிகள் கடன் சுமையில் சிக்குகின்றனர்.
மாநில அளவில் பிரத்யேக நிதியம் உருவாக்கப்பட்டால்தான், பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உடனடி இடைக்கால நிவாரணம் வழங்க முடியும். வேளாண் துறை பரிந்துரைக்கும் பயிர் முறை மாற்றங்கள் மகசூலைக் காப்பாற்றும்; ஆனால், ‘வேளாண் பேரிடர் நிவாரண நிதியம்’ விவசாயியின் வாழ்வாதாரத்தையே காப்பாற்றும்.
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