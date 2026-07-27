குடிநீர் கேட்டு குடங்களுடன் பெண்கள் மறியல் 

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:23 PM
திருப்பூர், ஜூலை 28–
திருப்பூர் தென்னம்பாளையம் பகுதியில் ஒரு மாதமாக குடிநீர் வழங்கப்படாததை கண்டித்து, பெண்கள் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் காலிக்குடங்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால், பல்லடம் சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட டி.எம்.சி. காலனி, அம்பேத்கர் காலனி பகுதிகளுக்கு குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. குடிநீர் திட்டப் பணிகள் மற்றும் குழாய் பதிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், கடந்த ஒரு மாதமாக குடிநீர் வினியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை தொடர்ந்து, தென்னம்பாளையம் சிக்னல் அருகே காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். தகவலறிந்து வந்த போலீசார் அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, சாலையோரம் அழைத்துச் சென்றனர்.
மாநகராட்சி அதிகாரிகள், குடிநீர் திட்டப் பணிகள் காரணமாக வினியோகத்தில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், விரைவில் சீரமைக்கப்படும் என்றும், அதுவரை லாரிகள் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்படும் என்றும் உறுதியளித்தனர். இதனால், பொதுமக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.