உலக இயற்கை பாதுகாப்பு தின மாரத்தான் போட்டி

ADDED : ஜூலை 27, 2026 09:13 PM
திருப்பூர்: பெருமாநல்லுாரில் உள்ள கே.எம்.சி. சட்டக் கல்லுாரி சார்பில், உலக இயற்கை பாதுகாப்பு தினத்தையொட்டி, பொதுமக்கள், இளைஞர்கள் மத்தியில் சுற்று சூழல் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு மாரத்தான் நான்காவது ஆண்டாக நடந்தது.
கல்லுாரி வளாகத்தில் துவங்கிய போட்டியை துணை கலெக்டர் சதீஷ், அவிநாசி டி.எஸ்.பி. குமார், பெருமாநல்லுார் இன்ஸ்பெக்டர் அம்பிகா ஆகியோர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தனர். போட்டியில் பங்கேற்ற மாணவ, மாணவிகள் மரம் வளர்ப்பது, பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை குறைப்பது, இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாப்பது மற்றும் சுற்றுச்சூழலை துாய்மையாக பராமரிப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு பதாகைகள் கொண்டு பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர். போட்டியில் வென்றவர்களுக்கு மொத்தம், 72 ஆயிரம் ரூபாய் பரிசு ரொக்கம், சான்றிதழ் மற்றும் பதக்கம் வழங்கப்பட்டன. நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை கல்லுாரி தாளாளர் அருணா ஸ்ரீ தேவி, செயலாளர் ஞானவர்ஷினி, முதல்வர் சுமிதா நிஷார், சேர்மன் லோகநாயகி, செயல் அலுவலர் சசிகாந்த் உள்ளிட்ட பலர் செய்திருந்தனர்.