பூப்பந்தாட்ட போட்டியில் பங்கேற்கலாம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ பூப்பந்தாட்ட போட்டியில் பங்கேற்கலாம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:41 PM
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உடுமலை: திருப்பூர் மாவட்ட பூப்பந்தாட்ட கழகத்தின் சார்பில், மிக இளையோர் (சப்-ஜூனியர்), இளையோர் (ஜூனியர்) மற்றும் மூத்தோர் (சீனியர்) பிரிவுகளுக்கான மாவட்ட அளவிலான ஐவர் தேர்வு திறன் பூப்பந்தாட்டப் போட்டி, வரும் 19-ம் தேதி சிக்கண்ணா அரசு கலைக்கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
போட்டியில் பங்கேற்க விரும்புவோர், தனிநபராகவோ அல்லது குழுவாகவோ கலந்து கொள்ளலாம். போட்டி நடைபெறும் நாளில் ஆதார் அட்டை, ரேஷன் கார்டு நகல் மற்றும் வயது சான்றிதழ் ஆகியவற்றை கட்டாயம் கொண்டு வர வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விபரங்களுக்கு 99426 88513 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என, மாவட்ட பூப்பந்தாட்ட கழக பொதுச் செயலாளர் செல்வராஜ் தெரிவித்தார்.