10 லட்சம் கோரிக்கைக்கு தீர்வு: இ.பி.எப்.ஓ. விழாவில் தகவல்
10 லட்சம் கோரிக்கைக்கு தீர்வு: இ.பி.எப்.ஓ. விழாவில் தகவல்
UPDATED : நவ 05, 2026 11:55 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:27 PM
அவிநாசி: திருமுருகன்பூண்டி அருகேயுள்ள ஏ.வி.பி. கல்லுாரியில், ஊழியர் சேமநிதி அமைப்பின், 74வது நிறுவன நாள் கொண்டாட்டம் மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு தலைமை வகித்த மண்டல அலுவலகத்தின் மண்டல வருங்கால வைப்பு நிதி ஆணையர் அபிஷேக் ரஞ்சன் பேசியதாவது:
இ.பி.எப்.ஓ. உறுப்பினர்களின் குறைகளை பெறுதல் மற்றும் அவற்றுக்கு தீர்வு காணுதல் ஆகிய பணிகளை எளிதாக்கும் வகையில் செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான ‘சஹாயக்’ என்ற உதவி கருவியை அறிமுகப்படுத்தியதில் திருப்பூர் மண்டல அலுவலகம் முன்னோடியாக திகழ்கிறது. இதுவரை, 10 லட்சத்துக்கும் அதிகமான கோரிக்கைகள் தீர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஊழியர் சேர்க்கை திட்டம், பிரதமரின் வளர்ச்சி அடைந்த பாரத வேலைவாய்ப்பு திட்டம் மற்றும் பொது மன்னிப்பு திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
நிரந்தர கட்டடம்
எம்.பி. சுப்பராயன்: இதுவரை ஓய்வூதியம் பெறுவதற்காக கோவைக்கு செல்ல வேண்டும். இனி, திருப்பூரிலயே பெறலாம். இந்த அலுவலகத்திற்கு என ஒரு நிரந்தர கட்டடம் அமைக்கும் முயற்சிகளை முன்னெடுக்க வேண்டும். அதற்கு தேவையான உதவிகளை எம்.பி. என்ற முறையில் நானும் உதவ தயாராக இருக்கிறேன். பென்ஷன் திட்டம் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். பழைய முறையில் குறைவான பென்ஷன் பெறுவதை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்பதை தொழிலாளர்களின் குரலாக இருந்து மத்திய அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வேன்.
வரவேற்கத்தக்கது
எம்.எல்.ஏ. பாலமுருகன்: தொழிலாளர்கள் நிறைந்த பகுதியான திருப்பூரில் ஊழியர் மாநில காப்பீட்டுக் கழகத்தின் அலுவலகம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது கடந்த கால கோரிக்கையாக இருந்தது. தற்போது திருப்பூரிலே அமைக்கப்படுவது வரவேற்கத்தக்கது. 1952ல் நிறுவப்பட்ட இந்த அமைப்பு இந்தியாவின் தொழிலாளர்களின் எதிர்காலத்தை பாதுகாப்பதில் உறுதியுடன் உள்ள உலகின் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களில் ஒன்று. இந்தியாவில் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் இந்த அமைப்பின் மூலம் பலரும் பயன்பெறுவர்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.