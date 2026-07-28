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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/﻿ 'நீட்'டில் 10 மாணவர்கள் தேர்ச்சி திருப்பூர் அரசு பள்ளி சாதனை

﻿ 'நீட்'டில் 10 மாணவர்கள் தேர்ச்சி திருப்பூர் அரசு பள்ளி சாதனை

﻿ 'நீட்'டில் 10 மாணவர்கள் தேர்ச்சி திருப்பூர் அரசு பள்ளி சாதனை

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:43 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:43 AM

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திருப்பூர்: 'நீட்' மருத்துவ நுழைவு தேர்வில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள, இடுவம்பாளையம் அரசுப்பள்ளியில் இருந்து, 10 மாணவ - மாணவியர் தேர்ச்சி பெற்று, மருத்துவ கல்விக்குள் நுழைய உள்ளனர்.

இவ்வாறு, நீட் தேர்வில் சாதித்த அரசு பள்ளி மாணவ - மாணவியருக்கு, 'வெற்றி' அறக்கட்டளை சார்பில், பாராட்டு விழா நடந்தது.

வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் மவுனிஷ், 20, திருமூர்த்தி, 20, சுசிதரன், 18, மாணவியர் மகாலட்சுமி, 20, பவித்ரா, 20, ஜோஷிகா, 20, ரூபாஸ்ரீ, 20, சந்தியா, 20, சக்தி சபரீஸ்வரி, 20, கவுசல்யா 20, ஆகியோருக்கு, தலா, 25,000 ரூபாய் ஊக்க தொகைக்கான காசோலை வழங்கப்பட்டது.

'வெற்றி' அறக்கட்டளை தலைவர் சிவராம் வரவேற்று பேசுகையில், ''நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்று மருத்துவ படிப்பில் நுழையும் மாணவ - மாணவியர் அனைவரும் சாதாரண குடும் பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்.

' 'அவர்கள் மருத்துவ கல்வி முடிக்கும் வரை தேவையான ஊக்குவிப்பு தொடர்ந்து வழங்கப்படும்,'' என்றார்.

திருப்பூர் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி புனிதா அந்தோணியம்மாள் பேசுகையில், ''நீட் தேர்வில் ஒரே பள்ளியிலிருந்து, 10 மாணவர்கள் இத்தகைய சாதனையை எட்டியிருப்பது பெருமைக்குரிய விஷயம்,'' என்றார்.

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