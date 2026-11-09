/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/கறவை மாடு திட்டத்தில் 100 பெண் பயனாளிகள்
UPDATED : நவ 09, 2026 01:12 AM
ADDED : நவ 09, 2026 01:12 AM
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திருப்பூர்: கிராமப்புற பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் நடப்பு நிதியாண்டில் 100 பெண்களுக்கு தலா ஒரு கறவை மாடு வழங்கும் ‘வெற்றி மகளிர் கறவை மாடு திட்டம்’ செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
18 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்ட பெண்கள், திருநங்கைகள் விண்ணப்பிக்கலாம். குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.2.50 லட்சத்துக்குள் இருக்க வேண்டும்; 2.5 ஏக்கருக்கு மேல் நிலம் இருக்கக் கூடாது. ஏற்கனவே பால் தரும் கால்நடை வைத்திருக்கக் கூடாது. ஆதரவற்ற விதவைகள், கைவிடப்பட்ட பெண்கள், திருநங்கைகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். விரும்புவோர் அருகிலுள்ள கால்நடை உதவி மருத்துவரை அணுகி விண்ணப்பம் பெற்று, உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்கலாம் என கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.