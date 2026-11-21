UPDATED : நவ 20, 2026 09:30 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:26 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்ட வருவாய்த்துறையில் துணை தாசில்தார்கள் 11 பேரை பணியிடமாற்றம் செய்து கலெக்டர் முத்துக்குமரன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
நீதித்துறை பயிற்சி முடித்து பணியில் சேர்ந்துள்ள அழகேசன், கலெக்டர் அலுவலக தேர்தல் துணை தாசில்தார் – 1 ஆகவும், அருள்குமார், காங்கயம் கிடங்கு உதவி மேலாளராகவும், அங்கு பணிபுரியும் வனிதா, அமராவதி சர்க்கரை ஆலைக்கும், அதில் பணிபுரிந்த வினோத்குமார், திருப்பூர் ஆர்.டி.ஓ. மகளிர் உரிமைத்தொகை பிரிவுக்கும் மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
நீதித்துறை பயிற்சி முடித்து திரும்பிய செந்தில்பிரபு, பல்லடம் தலைமையிடத்து துணை தாசில்தாராகவும், ராதா, தாராபுரம் மண்டல துணை தாசில்தார் – 2 தேன்மொழி, கலெக்டர் அலுவலக சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தலைமை உதவியாளராகவும், செந்தில்நாதன், அமராவதி சர்க்கரை ஆலைக்கும், சாந்தி, பல்லடம் வட்ட வழங்கல் அலுவலராகவும், பிரேமலதா, கலெக்டர் அலுவலக வரவேற்பு பிரிவுக்கும், கிருஷ்ணவேணி, தாராபுரம் ஆர்.டி.ஓ. அலுவலகத்துக்கும் பணியிட மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
துணைதாசில்தார்கள், பணியிட மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ள இடங்களில் உடனடியாக பணியில் இணையவேண்டும். நிர்வாக நலன் கருதி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்த பணியிட மாற்றம் தொடர்பாக எவ்வித கோரிக்கைகளும், மேல்முறையீடுகளும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டாது என, கலெக்டர் எச்சரித்துள்ளார்.