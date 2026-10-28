11 வயது... 3000 மீட்டர்... 3வது இடம்

ADDED : அக் 25, 2026 06:14 PM
திருப்பூர், எஸ்.டி.ஏ.டி. மைதானம்... மாவட்ட தடகளப் போட்டியில் தடம் பதிக்கும் ஆவலில் மாணவியர்; 3,000 மீ நெடுந்துார ஓட்டப் பிரிவுக்கான அறிவிப்பு வெளியான போது, மிக இளவயது மாணவி ஒருவர் ஆர்வவமாய் பங்கேற்றார். போட்டி தொடங்கியதும் சீரான வேகத்தில் முன்னேறி, சோர்வின்றி ஓடி, 3000 மீட்டர் துாரத்தை கடந்து, மூன்றாமிடம் பிடித்து, மைதானத்தில் கூடியிருந்தவர்களின் ஒட்டு மொத்த கவனத்தையும் திருப்பினார்.
உடுமலை, கொமரலிங்கம் ஆக்ஸ்போர்டு மெட்ரிக் பள்ளியின் ஆறாம் வகுப்பு மாணவி மகிழ்மதி தான் அவர். பொதுவாக இந்த வயது் சிறுமியர், 100 மீ, 200 மீ, 600 மீ என குறுகிய துாரத்தையே தேர்வு செய்வர். 1500 மீட்டருக்கு மேல் ஓடுவதற்கு பெரும்பாலானோர் தயங்குவார்கள்; அதிலும், 3000 மீ என்பது வேகம் மட்டுமல்ல, சீரான மூச்சுக் கட்டுப்பாடு, சகிப்புத்தன்மை, மன உறுதி சார்ந்தது; அதனால் தான் இந்த சாதனை, தடகள வட்டாரத்தில் பேசு பொருளானது.
‘‘இது அந்த மாணவிக்கு வந்த திடீர் ஆர்வம் அல்ல. மூத்த சகோதரி சங்கமித்ரா, மாநில தடகள வீராங்கனை. அவர் படித்த அதே பள்ளியில் படிக்கும் மகிழ்மதி, அக்காவைப் போலவே பதக்கங்கள் வெல்ல வேண்டும் என, ஒன்றாம் வகுப்பிலிருந்தே ஓடத் தொடங்கியவர். சமீபத்தில் ஆனைமலையில் நடந்த, 5 கி.மீ. மினி மாரத்தானிலும் பங்கேற்று பாராட்டு பெற்றுள்ளார். பெற்றோர் மனோகரன் – - வனிதா, நஞ்சேகவுண்டன்புதுார், விருகல்பட்டியைச் சேர்ந்தவர்கள்.
நம்பிக்கை வென்றது
காலை, மாலை இருவேளையும் அதிக துாரம் ஓடி பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டே இருப்பார். துவக்கத்தில் சற்று சோர்வடைந்தாலும், இலக்கை நிச்சயம் அடைந்து விடுவோம் என்ற நம்பிக்கை அவருக்குள் எப்போதும் இருக்கும். மாவட்ட போட்டியில், 3000 மீட்டர் துாரம் ஓடுவதாக அவர்தான் தேர்வு செய்தார். ஓடி நிறைவு செய்வார் என எதிர்பார்த்தோம். மூன்றாமிடம் பெற்று அனைவரின் பாராட்டையும் பெற்றுவிட்டார்.
– சதீஷ்குமார், பயிற்சியாளர்
வாய்ப்பு தேடி வரும்
சிறு வயதில் இருந்து தடகளத்தில் இவ்வளவு ஆர்வமாக இருப்பது ஆச்சரியமாக உள்ளது. மாணவியின் திறமைக்கு ஏற்ப மாவட்ட விளையாட்டுத் துறை தொடர்ந்து பயிற்சி வழங்கவும், அடுத்தடுத்த போட்டிகளுக்கு அழைத்துச் சென்று வாய்ப்புகளை வழங்கவும் தயாராக உள்ளது. பெற்றோரிடம் பேசி அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும்.
– மகேந்திரன், மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர்.