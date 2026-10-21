/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/12 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்ஒடிசா இளைஞர்கள் கைது
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 11:08 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகர போலீசார், ரயில்வே ஸ்டேஷன் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில், கஞ்சா, குட்கா புழக்கம் உள்ளதா என, தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.
நேற்று மாலை, ரயில்வே ஸ்டேஷன் பகுதியில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்ட போது, ஒடிசாவை சேர்ந்த கெடகி நாயக், 45 என்பவரும், ரூபினா கோச்சாயத், 21 என்ற பெண்ணிடம் இருந்து, 12.50 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்தனர். திருப்பூர் வடக்கு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.