மாவட்டத்தில் 12.15 மி.மீ., மழை பதிவு

ADDED : அக் 25, 2026 08:20 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில், வட கிழக்கு பருவமழை பரவலாக பெய்து வருகிறது. இன்று (அக்.,25) காலை, 8:00 மணி வரையிலான, 24 மணி நேரத்தில் மாவட்டத்தில் சாராசரியாக, 12.15 மி.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது. அதிகபட்சம், மூலனுாரில், 50 மி.மீ. மழை பெய்தது.
திருப்பூர் தெற்கு தாலுகாவில், 23 மி.மீ.,; குண்டடத்தில், 22; கலெக்டர் முகாம் அலுவலக பகுதியில், 21; திருப்பூர் வடக்கு தாலுகாவில், 20; வெள்ளகோவிலில், 20; அவிநாசியில், 17 மி.மீ., மழை பதிவானது.
கலெக்டர் அலுவலக பகுதியில், 15; உப்பாறு அணையில் 15; பல்லடத்தில், 12; வட்டமலைக்கரை ஓடையில், 11; காங்கயத்தில் 10; உடுமலையில், 5 மி.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது. திருமூர்த்தி அணை பகுதிகளில், ஒரு மி.மீ. அளவுக்கு மிக லேசான மழையும் பதிவாகியுள்ளது. மடத்துக்குளம், உடுமலை அமராவதி அணை, நல்லதங்காள் ஓடை, தாராபுரம், ஊத்துக்குளி பகுதியில் மழை பதிவாகவில்லை.