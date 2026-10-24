/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பெதப்பம்பட்டியில் 126 மி.மீ., மழை
ADDED : அக் 23, 2026 07:44 PM
அ நிறம் | அளவு
உடுமலை: உடுமலை பகுதிகளில் வட கிழக்கு பருவ மழை தீவிரமடைந்து வருகிறது. நேற்று (அக்.,22) முதல் இன்று (அக்.,23) காலை வரை, உடுமலையில், 27 மி.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது. மடத்துக்குளத்தில், 30, அமராவதி அணைப்பகுதியில், 63, திருமூர்த்தி அணைப்பகுதியில், 80 மி.மீ., மழையும் பெய்தது.
அதே போல், அதிகபட்சமாக பெதப்பம்பட்டியில், 126 மி.மீ.,மழையும், நல்லாறு, 93 மி.மீ., மழையும் பெய்தது. இன்றும் (அக்.,23), உடுமலை மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் பரவலமாக மழை பெய்து வந்தது.