தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ வெறிநாய் கடித்து 13 ஆடுகள் பலி

வெறிநாய் கடித்து 13 ஆடுகள் பலி

வெறிநாய் கடித்து 13 ஆடுகள் பலி

ADDED : ஆக 13, 2026 06:08 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 13, 2026 06:08 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

காங்கேயம்,:காங்கேயம் அருகே பரஞ்சேர்வழி பஞ்சாயத்து குறுக்கலியன்வலசு, சாமியார் தோட்டத்தை சேர்ந்தவர் பழனிசாமி, 50, விவசாயி.

இவர், 50க்கும் மேற்பட்ட ஆடுகளை வளர்த்து வருகிறார். நேற்று முன்தினம் மாலை வழக்கம்போல், ஆடுகளை பட்டியில் அடைத்து விட்டு வந்துள்ளார். நேற்று காலை பார்த்தபோது பட்டியில் புகுந்த தெரு நாய்கள், 13 ஆடுகளை கடித்து கொன்றுள்ளது. 13 ஆடுகளுக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.இறந்த ஆடுகளுக்கு பிரோத பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. காயமடைந்த ஆடுகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இறந்த ஆடுகளின் மதிப்பு ரூ.1 லட்சம் என தெரிகிறது. இறந்த ஆடுகளுக்கு உடனடியாக இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என, விவசாயி

கள் தரப்பில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us