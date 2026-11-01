விசைத்தறி தொழிலாளர்களுக்கு 13.55 சதவீதம் தீபாவளி போனஸ்
விசைத்தறி தொழிலாளர்களுக்கு 13.55 சதவீதம் தீபாவளி போனஸ்
UPDATED : நவ 01, 2026 09:06 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:06 PM
அவிநாசி: அவிநாசி வட்டாரத்தில், கூலிக்கு நெசவு செய்யும் ஸ்ரீ கருணாம்பிகை விசைத்தறி சங்க தொழிலாளர்களுக்கு, 13.55 சதவீதம் தீபாவளி போனஸ் வழங்க ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது.
ஸ்ரீ கருணாம்பிகை விசைத்தறி நெசவாளர் நலச் சங்கம் மற்றும் தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையிலான போனஸ் பேச்சுவார்த்தை, நம்பியாம்பாளையத்தில் உள்ள சங்க அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. சங்க தலைவர் முத்துசாமி தலைமை வகித்தார். பேச்சுவார்த்தையில், விசைத்தறி தொழிலாளர்களுக்கு, நடப்பாண்டு போனஸாக 13.55 சதவீதம் வழங்குவது என இரு தரப்பினர் இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
சி.ஐ.டி.யு. விசைத்தறி தொழிலாளர் சங்க மாவட்ட செயலாளர் பழனிசாமி, பொருளாளர் முருகன், ஏ.ஐ.டி.யு.சி, சார்பில் பொது தொழிலாளர் சங்க மாவட்ட பொருளாளர் செல்வராஜ், பொறுப்பாளர்கள் ராமச்சந்திரன், முத்துசாமி பங்கேற்றனர். ஸ்ரீ கருணாம்பிகை விசைத்தறி நெசவாளர் நல சங்கத்தின் சார்பில் செயலாளர் சம்பத், பொறுப்பாளர் ஈஸ்வரன் உட்பட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.