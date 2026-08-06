/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ கேரளா செல்லும் ரயிலில் 14 கிலோ கஞ்சா மீட்பு
UPDATED : ஆக 01, 2026 08:58 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூருக்கு வந்த கேரளா எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், 14 கிலோ கஞ்சா மீட்கப்பட்டு விசாரணை நடக்கிறது.
டில்லியில் இருந்து திருவனந்தபுரம் வரை செல்லும் கேரளா எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் ஜூலை 31 திருப்பூர் நோக்கி வந்தது. இங்கு வந்த ரயிலில் திருப்பூர் ரயில்வே எஸ்.எஸ்.ஐ. விஜயகுமார் மற்றும் போலீசார் ரோந்து மேற்கொண்டனர். ரயிலில் முன்புறம் உள்ள பொதுபெட்டியில் கேட்பாரற்று வெள்ளை நிற சாக்குபை கிடந்தது. அதை திறந்து பார்த்த போது மொத்தம், 14 கிலோ கஞ்சா இருந்தது தெரிந்தது. அதனை கைப்பற்றிய போலீசார், அவற்றை கொண்டு வந்தது யார் என்பது குறித்து விசாரிக்கின்றனர். கஞ்சாவை, மதுவிலக்கு போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.