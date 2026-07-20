17 'செக்' மோசடி வழக்குகளுக்கு தீர்வு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:57 AM
திருப்பூர்:செக் மோசடி குறித்த சிறப்பு மக்கள் நீதிமன்ற நிகழ்வில், மாவட்ட அளவில் 17 வழக்குகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டது.
திருப்பூர்
மாவட்டத்தில் நேற்று செக் மோசடி வழக்குகள் குறித்து சிறப்பு மக்கள்
நீதிமன்றம் நடந்தது. திருப்பூர், அவிநாசி, தாராபுரம், காங்கயம்,
மடத்துக்குளம், பல்லடம், உடுமலை மற்றும் ஊத்துக்குளி ஆகிய
கோர்ட்களில் நிலுவையில் உள்ள காசோலை வழக்குகள் விசாரணைக்கு எடுத்துக்
கொள்ளப்பட்டன.
திருப்பூர் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு தலைவர்
குணசேகரன், ஆணைக்குழு செயலாளர் சந்தோஷ் துவக்கி வைத்தனர். மொத்தம்
எட்டு அமர்வுகளில் வழக்குகள் விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்டன.
நீதிபதிகள், சுந்தரம், லோகநாதன், வக்கீல் தமயந்தி ஆகியோர் கொண்ட
அமர்வு திருப்பூரில் வழக்குகளை விசாரித்தது. உடுமலையில் நீதித்துறை
நடுவர் நித்யகலா, உமாதேவி ஆகியோர் கொண்ட அமர்வு வழக்குகளை
விசாரித்தது. அவ்வகையில், 17 வழக்குகளில் 56.11 லட்சம் ரூபாய்க்கு
தீர்வு காணப்பட்டது.