மாநில கலைத்திருவிழா 181 மாணவர்கள் தேர்வு

UPDATED : அக் 17, 2026 08:00 PM
ADDED : அக் 17, 2026 07:55 PM
திருப்பூர்: திருப்பூரில் நடந்த மாவட்ட கலைத்திருவிழா போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற தொடக்க, நடுநிலைப்பள்ளி மாணவ, மாணவியர் 181 பேர், மாநில கலைத்திருவிழாவில் பங்கேற்க தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
அக்.12, 13-ம் தேதிகளில் திருப்பூர் ஜெய்வாபாய், நஞ்சப்பா பள்ளிகளில் நடந்த போட்டிகளில் 1,167 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். தமிழ், ஆங்கில மழலையர் பாடல், கதை கூறுதல், ஓவியம், நாட்டுப்புற நடனம், பரதநாட்டியம், பேச்சு, நாடகம், இசை, வில்லுப்பாட்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கான போட்டிகளில் 681 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.
இதில், ஒன்று, இரண்டாம் வகுப்புகளில் அரசு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 11 பேர், அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 13 பேர் என 24 பேர் தேர்வாகினர். மூன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு பிரிவில் இரு வகை பள்ளிகளிலிருந்தும் தலா 31 பேர் என 62 பேர் தேர்வாகினர். ஆறு முதல் எட்டாம் வகுப்பு பிரிவில் 95 பேர் தேர்வாகினர்.
மொத்தம் 181 மாணவர்கள் விரைவில் நடைபெற உள்ள மாநில கலைத்திருவிழாவில் திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பில் பங்கேற்க உள்ளனர்.