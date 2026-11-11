2.04 லட்சம் குட்டீஸூக்கு கேக்

UPDATED : நவ 08, 2026 05:12 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:06 PM
திருப்பூர்: குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு, திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் 2 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 788 மாணவ, மாணவியருக்கு வரும் 13-ம் தேதி கேக் வழங்கப்பட உள்ளது. இதற்காக, வரும் 10-ம் தேதி நுகர்பொருள் வாணிபக் கிடங்குக்கு கேக்குகள் வந்துசேருகின்றன. தொடர்ந்து, 11, 12-ம் தேதிகளில் பள்ளிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.
13-ம் தேதி காலை இறைவணக்கக் கூட்டம் முடிந்ததும், வகுப்பாசிரியர்கள் மூலம் மாணவர்களுக்கு கேக்குகள் வழங்கப்படும். ஐ.டி.சி., நிறுவனம் தயாரித்த தலா 21.6 கிராம் எடையுள்ள இரண்டு மினி கேக் பாக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட உள்ளன. இதனுடன் குழந்தைகள் தின வாழ்த்து அட்டைகளும் அளிக்கப்படுகின்றன. இதற்காக 2.04 லட்சம் வாழ்த்து அட்டைகள் வரவழைக்கப்படுகின்றன.
இதுகுறித்து மாவட்ட கல்வி அலுவலர் (தொடக்கக் கல்வி) சித்ரா கூறியதாவது:
கேக்குகளைப் பாதுகாப்பாகப் பெற்று, பள்ளிகளில் இருப்பு வைத்து மாணவர்களுக்கு வழங்குவது தொடர்பாக தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. வினியோகப் பணிகளை காலதாமதமின்றி முடிக்கவும், விவரங்களை உடனுக்குடன் பதிவேற்றம் செய்யவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. நவ. 13-ம் தேதி பள்ளிக்கு வராத மாணவர்களுக்கு நவ. 16-ம் தேதி கேக் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.