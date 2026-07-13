கொலை வழக்கு சாட்சியை கொல்ல முயன்ற 2 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:18 AM
தாராபுரம்:தாராபுரத்தில் வக்கீல் கொலை வழக்கு சாட்சியை கொல்ல முயன்ற கூலிப்
படையை சேர்ந்த இருவரை, தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர்.
தாராபுரத்தை
சேர்ந்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் முருகானந்தம், 41; கடந்த
ஆண்டு, ஜூலை 28ல், கூலிப்படையால் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த
வழக்கில் தனியார் பள்ளி தாளாளர் தண்டபாணி உள்பட, 20 பேரை போலீசார் கைது
செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இந்த வழக்கில் முதல் சாட்சியான தாராபுரம்,
கணபதிபாளையத்தை சேர்ந்த தங்கவேல், 42, கடந்த ஜூலை, 7ல் மர்ம
கும்பலால் கொலை வெறி தாக்குதலுக்கு ஆளானார். இதில் படுகாயமடைந்து
தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். தங்கவேலை கொலை
செய்ய முயன்றவர்களை பிடிக்க நான்கு தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது.
இதில்
குமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலை பூர்வீகமாக கொண்டு, தற்போது கேரள
மாநிலத்தில் வசித்து வரும் பாபு என்கிற சாகுலின், 32; இவர் மூலமாக பணப்
பரிமாற்றம் செய்ததாக, தாராபுரத்தை அடுத்த தொப்பம்பட்டியை சேர்ந்த
நந்தகுமார், 52, ஆகியோரை நேற்று கைது செய்தனர். இதில் நந்தகுமார்
ஏற்கனவே சிறையில் உள்ள தண்டபாணியின் உறவினர் என தெரிய வந்துள்ளது.
இருவரையும் மாஜிஸ்திரேட் முன் ஆஜர்படுத்தி, கோவை மத்திய சிறையில்
அடைத்தனர்.