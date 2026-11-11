டூவீலர்கள் மோதல்: 2 இளைஞர் பரிதாப பலி

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ADDED : நவ 10, 2026 09:48 AM
மங்கலம்: மங்கலம் அருகே டூவீலர் மோதி கொண்ட விபத்தில், இருவர் பரிதாபமாக இறந்தனர். இருவர் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
திருப்பூர், நீலிப்பிரிவை சேர்ந்தவர் ஜீவன்ராஜ், 31. அந்தியூரை சேர்ந்தவர் நித்யராஜ், 31. நேற்று முன்தினம் இரவு டூவீலரில் இருவரும் சென்று கொண்டிருந்தனர். மங்கலம், சுல்தான்பேட்டையை அடைந்த போது, அவ்வழியாக மற்றொரு டூவீலரில் திருப்பூரை சேர்ந்த சாணக்யா, 23, குருதர்ஷன், 18 ஆகியோர் வந்தனர். இரு டூவீலரும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து ஏற்பட்டது. விபத்தில், ஜீவன்ராஜ் மற்றும் சாணக்யா ஆகியோர் பரிதாபமாக இறந்தனர். மற்ற, இருவரும் படுகாயமடைந்து திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். விபத்தில் சிக்கிய, நான்கு பேரும் மதுபோதையில் இருந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர். விபத்து குறித்து, மங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.