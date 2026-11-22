டூவீலர்கள் நேருக்குநேர் மோதல்: 2 வாலிபர்கள் பரிதாப பலி
டூவீலர்கள் நேருக்குநேர் மோதல்: 2 வாலிபர்கள் பரிதாப பலி
UPDATED : நவ 21, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:34 PM
காங்கயம்: காங்கயத்தில் இரண்டு டூவீலர்கள் நேருக்குநேர் மோதிய விபத்தில், இருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும் இருவர் படுகாயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
சிவகங்கையைச் சேர்ந்த சுந்தரம், 50, காங்கயம் - கரூர் சாலையில் ஓட்டல் நடத்தி வந்தார். நேற்று (நவ.,20) இரவு ஓட்டலை அடைத்துவிட்டு, டூவீலரில் காங்கயம் நோக்கிச் சென்றுகொண்டிருந்தார். அப்போது, காங்கயத்தில் இருந்து கரூர் சாலையில் எதிரே வந்த மற்றொரு டூவீலர் மீது மோதியதில் விபத்து ஏற்பட்டது.
இதில், சுந்தரம் மற்றும் மற்றொரு டூவீலரில் வந்த காங்கயம் அண்ணாநகரைச் சேர்ந்த பாலாஜி, 20, ஜிவின், 19, நிதின், 18 ஆகிய நான்கு பேரும் படுகாயமடைந்தனர். அவர்களில் சுந்தரம், பாலாஜி ஆகியோர் அதே இடத்தில் உயிரிழந்தனர். படுகாயமடைந்த ஜிவின், நிதின் ஆகியோரை மீட்டு காங்கயம் அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு, மேல் சிகிச்சைக்காக கோவைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். காங்கயம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.