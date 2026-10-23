மாவட்ட கபடி போட்டி 20 அணிகள் பங்கேற்பு

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ADDED : அக் 01, 2026 09:16 PM
திருப்பூர்: முதல்வர் கோப்பைக்கான மாவட்ட அளவிலான மாணவர் கபடி போட்டி, முதலிபாளையம் நிப்ட்–-டீ கல்லுாரியில் நேற்று நடந்தது. மாவட்டம் முழுவதும் இருந்து 80 அணிகள் பங்கேற்றன. போட்டிகளை மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் ரகுகுமார், மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் மகேந்திரன் தொடங்கி வைத்தனர்.
இதில், வி.கே. அய்யங்காளிபாளையம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி முதலிடமும், இடுவம்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி இரண்டாமிடமும், கே.எஸ்.சி., பள்ளி மூன்றாமிடமும், மங்கலம் அரசு பள்ளி நான்காமிடமும் பெற்றன.
தொடர்ந்து மாணவியருக்கான மாவட்ட கபடி போட்டி நடந்தது. இதில் 20 அணிகள் பங்கேற்றன. போட்டிகளை கல்லுாரி முதல்வர் ராதாமணி தொடங்கி வைத்தார்.
கூடைப்பந்து போட்டி
324 வீரர்கள் பங்கேற்பு
திருப்பூர் காந்தி நகர் ஏ.கே.ஆர்., அகாடமி பள்ளியில் பள்ளி மாணவர்களுக்கான மாவட்ட கூடைப்பந்து போட்டி நடந்தது. இதில் மாவட்டம் முழுவதும் இருந்து 27 அணிகளை சேர்ந்த 324 வீரர்கள் பங்கேற்றனர்.
முதல்வர் கோப்பைக்கான மாவட்ட அளவிலான மாணவர் கபடி போட்டி, முதலிபாளையம் நிப்ட்–-டீ கல்லுாரியில் நேற்று நடந்தது.