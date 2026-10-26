ரேஷனில் விற்க 20 டன் வெங்காயம்

UPDATED : அக் 12, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 12, 2026 06:14 PM
திருப்பூர்: பெரிய வெங்காயம் விலை உயர்வால் மக்களுக்கு ஏற்படும் சிரமத்தைத் தவிர்க்க, ரேஷன் கடைகளில் கிலோ 35 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யும் திட்டத்தின் மூன்றாவது கட்டம் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தொடங்கியுள்ளது.
தமிழக அரசு சார்பில் மூன்றாவது கட்டமாக 700 டன் வெங்காயம் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு விற்பனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதில், திருப்பூர் மாவட்டத்துக்கு 20 டன் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, வளர்மதி கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை மூலம் ரேஷன் கடைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஒரு கிலோ வெங்காயம் 35 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வளர்மதி துணைப் பதிவாளர் புவனேஸ்வரி கூறுகையில், ‘‘திருப்பூர் மாவட்டத்துக்கு முதல் கட்டமாக 25 டன், இரண்டாம் கட்டமாக 35 டன், மூன்றாம் கட்டமாக 20 டன் வெங்காயம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கடைகளின் தேவைக்கேற்ப பகுதிவாரியாகப் பிரித்து வழங்கப்பட்டுள்ளது,’’ என்றார்.
வாலிபாளையம் ரேஷன் கடையில் பெரிய வெங்காயம் விற்பனை செய்யப்பட்டது.