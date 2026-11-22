UPDATED : நவ 21, 2026 05:52 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:20 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 11 மையங்களில் நடந்த ஊரக திறனாய்வு தேர்வை 2,086 மாணவர்கள் எழுதினர். விண்ணப்பித்தவர்களில் 412 பேர் தேர்வுக்கு வரவில்லை.
அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் சார்பில், ஊரகப் பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளில் படிக்கும் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இத்தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இதில் தேர்ச்சி பெற்று தேர்வு செய்யப்படும் ஒவ்வொரு கல்வி மாவட்டத்தையும் சேர்ந்த 50 மாணவர்களுக்கு, ஆண்டுக்கு ரூ.1,000 வீதம், பிளஸ் 2 முடிக்கும் வரை நான்கு ஆண்டுகளுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
நடப்பாண்டுக்கான தேர்வு அவிநாசி, திருப்பூர், காங்கயம், பல்லடம், தாராபுரம், உடுமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 11 மையங்களில் நேற்று நடந்தது. கே.எஸ்.சி. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் அதிகபட்சமாக 413 பேரும், தாராபுரம் என்.சி.பி. மாநகராட்சி ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 173 பேரும் தேர்வு எழுதினர். மாவட்டம் முழுவதும் 2,498 பேர் விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், 2,086 பேர் மட்டுமே தேர்வில் பங்கேற்றனர். 412 பேர் வரவில்லை.