சொந்த ஊருக்கு பஸ்சில் ‘பறந்த’ 2.21 லட்சம் பேர்

UPDATED : நவ 08, 2026 05:42 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:36 PM
திருப்பூர்: ‘‘தீபாவளிக்கு ஊருக்குப் போகணும்’’
அந்த ஒரு ஆசைதான் திருப்பூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்களை, மூன்று நாள் கபளீரகம் செய்தது. மூன்று நாட்களில் மட்டும் 2.21 லட்சம் பயணிகள் பஸ்கள் மூலம் சொந்த ஊர் பயணித்துள்ளதாக போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தீபாவளியை முன்னிட்டு, வெளியூர் செல்லும் பயணிகள் வசதிக்காக 5-ம் தேதி இரவு முதல் சிறப்பு பஸ் இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது. முதல் நாள் எதிர்பார்த்த கூட்டம் இல்லை. கடந்த 6-ம் தேதி மாலைக்குப் பிறகுதான் கூட்டம் கூடியது. இரவில் அதிகளவில் பயணிகள் திரண்டனர். கடந்த 6-ம் தேதி இரவு வரை வேலை பார்த்த பலர், புத்தாடை, பட்டாசு வாங்கிவிட்டு பிறகு பஸ் ஏறத் திட்டமிட்டதால், 7-ம் தேதி காலையில் கூட்டம் சற்று குறைந்தது. ஆனால், மாலை 6:00 மணிக்கு புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் வளாகம் முழுதும் மக்கள் நிறைந்தனர். கோவில்வழி பஸ் ஸ்டாண்டில் மதுரை, தேனி, திருநெல்வேலியில் இருந்து வரும் பஸ்களில் இடம் பிடிக்க, பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வெளியே உடைமைகளோடு பலர் காத்திருந்தனர்.
இம்முறை சேலம், அரூர், திருவண்ணாமலை பஸ்கள் புதிய பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு மாற்றப்பட்டதால், மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் செல்ல டவுன் பஸ்களில் கூட்டம் அதிகரித்தது.
இரவு 8:00 முதல் நள்ளிரவு 12:00 மணி வரை ஒரே நேரத்தில் 20 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான பயணிகள் கோவில்வழி பஸ் ஸ்டாண்டில் திபுதிபுவென திரண்டனர். நிலைமையைச் சமாளிக்க கூடுதல் பஸ்களும், தற்காலிக ஏற்பாடாக தனியார் ஒப்பந்த பஸ்களும் தயாராக வைக்கப்பட்டிருந்ததால், பயணிகள் வந்ததும் பஸ்களில் ஏற்றி அனுப்பி வைக்க சரியாக இருந்தது.
நள்ளிரவு கடந்து அதிகாலை வரையும் மூன்று பஸ் ஸ்டாண்ட்களுக்கும் மக்கள் வந்து கொண்டே இருந்தனர். இரவைப் பகலாக்கி அதிகாலை 4:00 மணி வரை சிறப்பு பஸ்கள் தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டன. பிரச்னை இல்லாமல் பயணிகள் சீரான இடைவெளியில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
மூன்று நாட்களில் மூன்று பஸ் ஸ்டாண்ட்களில் இருந்தும் 2.21 லட்சம் பயணிகள் பயணித்திருப்பர். அதிகபட்சமாக கோவில்வழியில் இருந்து மட்டும் 90 ஆயிரம் பேர் வரை சென்றிருப்பர் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.