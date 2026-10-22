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பெங்களூருவில் இருந்து வந்த 250 கிலோ குட்கா பறிமுதல்
பெங்களூருவில் இருந்து வந்த 250 கிலோ குட்கா பறிமுதல்
UPDATED : அக் 14, 2026 12:41 AM
ADDED : அக் 14, 2026 12:38 AM
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பல்லடம்: பெங்களூரில் இருந்து சொகுசு காரில் கடத்தி வரப்பட்ட, 250 கிலோ குட்கா பொருட்களை பல்லடம் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூரில் இருந்து, காரில், குட்கா பொருட்கள் கடத்தி வரப்படுவதாக, பல்லடம் போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
ஆய்வில் ஈடுபட்ட பல்லடம் போலீசார், காரணம்பேட்டை பகுதியில், வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, அவ்வழியே வந்த சொகுசு காரில், 250 கிலோ குட்கா பொருட்கள் பதுக்கி வைத்திருப்பதை கண்டறிந்தனர்.
குட்கா பொருட்களை கடத்தி வந்த ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கணேச ராம் மகன் ஹர்ஷன் குமார், 25 என்பவரை கைது செய்தனர். கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய சொகுசு காரும் பறிமுதல்செய்யப்பட்டது.