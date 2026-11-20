திருப்பூரில் மாவட்ட நுாலகங்களில் 2,601 போலி புத்தகங்கள் கண்டுபிடிப்பு
திருப்பூரில் மாவட்ட நுாலகங்களில் 2,601 போலி புத்தகங்கள் கண்டுபிடிப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 08:01 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:00 PM
திருப்பூர்: அகல்விளக்கு, பீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களின், 2,601 நுாலகங்கள் திருப்பூர் மாவட்ட மைய நுாலகத்தில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
கோவையில் ஈ.வெ.ரா. என்ற பெயரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நுாலக்ததில், புத்தகம் கொள்முதல் செய்ததில் ஊழல் நடந்தது வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. இதனால், தமிழகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு மாவட்ட மைய நுாலகம், கிளை நுாலகங்களில் அகல்விளக்கு, பீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களில் புத்தகங்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டு, அத்தகைய பதிப்பகங்களின் புத்தகங்களை நுாலகங்களில் இருந்து திரும்ப பெற மாவட்ட நுாலகத்துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.
அதனடிப்படையில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில், 147 நுாலகங்களில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், 2,601 போலி புத்தகங்கள் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. அவை திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளது.
திருப்பூர் மாவட்ட நுாலகத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
கடந்த, 2025ம் ஆண்டில் அகல்விளக்கு பதிப்பக புத்தகங்கள் திருப்பூருக்கு வரவில்லை. 2026ல், 51 தலைப்புகளில், 1,188 புத்தகங்கள் வந்தது. மாவட்ட மைய நுாலகத்தில் பிற நுாலகங்களுக்கு அனுப்பபட இருந்த நிலையில், நிறுத்தி வைக்க உத்தரவிட்டதால், அகல்விளக்கு பதிப்பக புத்தகம் அப்படியே வைக்கப்பட்டுள்ளது. பீனிக்ஸ் பதிப்பகம், 2025ம் ஆண்டில், 70 தலைப்பில், 927 புத்தகங்கள் அனுப்பியது. கிளை நுாலகங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட அவை தற்போது திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளது. நடப்பு, 2026ம் ஆண்டில், 46 தலைப்புகளில் வந்த, 485 பீனிக்ஸ் பதிப்பக புத்தகங்கள் மாவட்ட நுாலக மையத்தில் இருந்து அனுப்பபடாமல் அப்படியே வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.