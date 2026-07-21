மாவட்டம் முழுதும் 28 பேர் அதிரடி கைது :ரவுடி, குற்றப்பின்னணி கொண்டவர்கள்
மாவட்டம் முழுதும் 28 பேர் அதிரடி கைது :ரவுடி, குற்றப்பின்னணி கொண்டவர்கள்
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 09:00 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:52 PM
திருப்பூர்:திருப்பூர் மாவட்டத்தில், பல்வேறு வழக்குகளில் தொடர்புடைய ரவுடிகள் மற்றும் குற்றப்பின்னணி கொண்ட 28 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், 12 பேரிடம் நன்னடத்தை பிணைப் பத்திரம் பெற்றுக்கொண்டு எச்சரித்து அனுப்பினர்.
திருப்பூர் மாநகரம் மற்றும் மாவட்ட போலீஸ் எல்லைக்குட்பட்ட அனைத்து போலீஸ் நிலையங்களிலும், சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகளின் செயல்பாடுகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேஸ்வரி, எஸ்.பி சிருஷ்டி சிங் ஆகியோரின் உத்தரவின்பேரில், உதவி கமிஷனர்கள், டி.எஸ்.பி.,க்கள் தலைமையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக சிறப்பு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.
இதில், மாநகரில் 16 பேரிடமும், புறநகர் பகுதியில் 24 பேரிடமும் என மொத்தம் 40 குற்றப்பின்னணி நபர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டு, பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் செயல்பட்டதாக கண்டறியப்பட்ட மாநகரைச் சேர்ந்த 12 பேரும், புறநகர் பகுதியைச் சேர்ந்த 16 பேரும் என மொத்தம் 28 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மீதமுள்ள 12 பேரிடம் நன்னடத்தை விதிகளின்படி பிணைப் பத்திரம் பெற்றுக்கொண்டு, இனி சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது என கடுமையாக எச்சரித்து அனுப்பினர்.
''குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட கடும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். குற்றப்பின்னணி கொண்டவர்களின் செயல்பாடுகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும்'' என போலீசார் தெரிவித்தனர்.