/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/மாத்திரை விற்ற 3 பேர் கைது
UPDATED : நவ 10, 2026 09:41 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:38 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூரில் போதைக்கு வலி நிவாரணி மாத்திரைய விற்ற, மூன்று பேரை கைது செய்து, 78 மாத்திரை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
திருப்பூர், பல்லடம் ரோடு, கல்லாங்காடு மாநகராட்சி பூங்கா அருகே மற்றும் சூசையாபுரம் ஆகிய இடத்தில் வீரபாண்டி, திருப்பூர் வடக்கு போலீசார் ரோந்து மேற்கொண்டு கண்காணித்தனர்.
அதில், சந்தேகப்படும் வகையில் சுற்றித்திரிந்த இருவரிடம் விசாரித்தனர். அதில், திருப்பூரை சேர்ந்த சரண், 25, பிரவீன்குமார், 22 மற்றும் மனோஜ், 26 என்பதும், போதைக்காக வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை விற்றது தெரிந்து, மூன்று பேரையும் கைது செய்து, 78 மாத்திரைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.