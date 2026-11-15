3 கடையின் மேற்கூரையை உடைத்து பணம் திருட்டு

ADDED : நவ 14, 2026 07:58 PM
காங்கயம்: காங்கயத்தில், மூன்று கடைகளின் மேற்கூரையை உடைத்து, பணம், வெள்ளிக் கொலுசு ஆகியவற்றை திருடிச் சென்ற ஆசாமிகளை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
காங்கயத்தைச் சேர்ந்தவர் தங்கவேல். கரூர் ரோட்டில் திருமலை டிரேடர்ஸ் என்ற பெயரில் கடை நடத்தி வருகிறார். நேற்று (நவ.,13) வழக்கம்போல் கடையைப் பூட்டிச் சென்றார். இன்று (நவ.,14) காலை வந்து பார்த்தபோது, கடையின் மேற்கூரை உடைக்கப்பட்டிருந்தது. உள்ளே சென்று பார்த்ததில், ரூ.20 ஆயிரம் மற்றும் வெள்ளிக் கொலுசு திருடுபோனது தெரியவந்தது.
அதே பகுதியில், வெள்ளகோவிலைச் சேர்ந்த செல்வக்குமார், 40; என்பவரின் அரிசிக் கடையின் மேற்கூரையை உடைத்து, 3 அரிசி மூட்டைகள், ரூ.1,000 திருடப்பட்டிருந்தன. மூலக்கடையைச் சேர்ந்த குமார், 40; என்பவரின் சலுான் கடையும் உடைக்கப்பட்டிருந்தது. அங்கு பணம் எதுவும் இல்லாததால், திருடர்கள் திரும்பிச் சென்றது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து காங்கயம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.