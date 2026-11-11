சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் 36 பேர் கைது

UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகர் மற்றும் மாவட்டம் முழுதும் போலீசார் தேடுதல் வேட்டையில், 36 சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி, போதை பொருள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட, 13 பேர் மற்றும் திறந்தவெளியில் மது அருந்திய, 134 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இதுகுறித்து திருப்பூர் எஸ்.பி., சிருஷ்டி சிங் கூறியதாவது:
மாவட்டம் முழுதும் சிறப்பு சோதனையில் தொடர் குற்றங்களில் ஈடுபடுவதை தடுக்க, 202 சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள், போதை பொருள் விற்பனை தொடர்பாக, 143 பேர் என, 345 பேர் மீது, 129 பி.என்.எஸ்.எஸ்., கீழ் ஆர்.டி.ஓ., முன் ஆஜர் செய்து, ஆறு மாதம் முதல் ஒரு ஆண்டு வரை எவ்வித குற்ற செயல்களிலும் ஈடுபடாமல் இருக்க நன்னடத்தை பிணைய பத்திரம் பெறப்பட்டுள்ளது.
மொத்தம், 92 நிறுவனங்களின் பணியாளர்களின் குடியிருப்புகளில் தணிக்கை செய்ததில் சட்டவிரோதமாக போதை பொருள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட, 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டு, கஞ்சா, கஞ்சா சாக்லேட் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, வழக்குபதிவு செய்யப்பட்டது. 17 சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். மக்களுக்கு இடையூறாக திறந்த வெளியில் மது அருந்தியது தொடர்பாக, ட்ரோன் ரோந்து மேற்கொண்டு, 134 பேர் மீது வழக்குபதியப்பட்டது. மக்களின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்துபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். சிறப்பு படைகள் வாயிலாக தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
மாநகரில் 19 பேர் கைது
திருப்பூர் மாநகர பகுதியில் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள், பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய நபர்களை கைது செய்யும் வகையில் போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர். 19 சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு, 14 பேரை சிறையில் அடைத்தனர். மூன்று பிடிவாரண்ட் குற்றவாளிகள், போதை பொருள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட, 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.