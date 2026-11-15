/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/3வது மனைவியும் பிரிவு: தொழிலாளி தற்கொலை
UPDATED : நவ 14, 2026 11:22 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:45 PM
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காங்கயம்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த செல்வம், 45, திருப்பூர் மாவட்டம், காங்கயம் அருகே சிவன்மலையில் தங்கி தோட்ட வேலை செய்து வந்தார். இவருக்கு ஏற்கனவே இரண்டு முறை திருமணமாகி, ஐந்து குழந்தைகள் உள்ளனர். இரு மனைவிகளும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் பிரிந்து சென்ற நிலையில், கேரளாவைச் சேர்ந்த பெண்ணை மூன்றாவதாக திருமணம் செய்து வாழ்ந்து வந்தார்.
கடந்த தீபாவளியன்று மூன்றாவது மனைவியும் பிரிந்து சென்றதால் மனமுடைந்த செல்வம், இரண்டாவது மனைவியைத் தொடர்பு கொண்டு தன்னுடன் வாழ வருமாறு அழைத்துள்ளார். அவரும் மறுத்ததால் விரக்தியில் இருந்த செல்வம், நேற்று முன்தினம் இரவு துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
காங்கயம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.