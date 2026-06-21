4 நாள் தொடர் விடுமுறை பள்ளி, அலுவலகம் இன்று திறப்பு
4 நாள் தொடர் விடுமுறை பள்ளி, அலுவலகம் இன்று திறப்பு
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 08:14 PM
திருப்பூர்: வார இறுதி மற்றும் பூஜை விடுமுறை முடிந்து நான்கு நாளுக்குப் பின்னர் இன்று கல்வி நிலையங்கள், அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் திறக்கப்படவுள்ளன.
திருப்பூர் மற்றும் மாவட்டத்திலுள்ள கல்வி நிறுவனங்கள், அரசு துறை அலுவலகங்கள் ஆகியவற்றுக்கு சனி மற்றும் ஞாயிறு வார விடுமுறையாக இருந்தது. தொடர்ந்து 19 மற்றும் 20 ஆகிய தேதிகள் சரஸ்வதி பூஜை மற்றும் விஜயதசமி முன்னிட்டு அரசு விடுமுறை நாட்களாக இருந்தன. தொடர் விடுமுறை காரணமாக வெளி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த, திருப்பூரில் தங்கி பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் ஒரு வாய்ப்பாக, தொடர் விடுமுறையைப் பயன்படுத்திக் கொண்டனர்.
அதேபோல் தொழிற்சாலைகளில் நேற்று முன்தினம் ஆயுத பூஜை கொண்டாடப்பட்டது. இதற்காக தொழில் நிறுவனங்கள் சுத்தப்படுத்தி பூஜைக்குத் தயார்படுத்தும் பணிகள் இரு நாள் முன்பே துவங்கி நடந்தது. நேற்று முன்தினம் தொழில் நிறுவனங்கள், வர்த்தக நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள் உள்ளிட்டவற்றில் ஆயுத பூஜை கொண்டாடப்பட்டது.
இதனையொட்டி, 2 நாள் தொழில்நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டிருந்தது. இந்நாட்களில், நகரில் நிலவும் வழக்கமான வாகனப் போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் நெருக்கடி இல்லாமல் சற்று தளர்வாக இருந்தது. விடுமுறைக்குப்பின் இன்று பள்ளி, கல்லுாரிகள், அரசு அலுவலகங்கள், பனியன் நிறுவனனங்கள் மீண்டும் தங்கள் இயக்கத்தைத் துவங்கவுள்ளன. அதன் அடையாளமாக வெளியூர் சென்றவர்களில் பெரும்பாலானோர் நேற்றே திருப்பூர் திரும்பத் துவங்கினர்.