4வது நாளாக உண்ணாவிரத போராட்டம் 4 விவசாயிகள் மருத்துவமனையில் அனுமதி
4வது நாளாக உண்ணாவிரத போராட்டம் 4 விவசாயிகள் மருத்துவமனையில் அனுமதி
ADDED : ஆக 09, 2026 05:19 AM
பொங்கலுார்:கோவை,
திருப்பூர் மாவட்டங்கள் வழியாக 70 கி.மீ. துாரத்திற்கு விவசாய
நிலங்கள் வழியாக எண்ணெய்க் குழாய் பதிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பாதிக்கப்படும் நிலங்களுக்கு 100 சதவீத இழப்பீடு வழங்கப்படும் என
அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஆனால், விவசாய நிலங்கள் வழியாக
குழாய் பதிப்பதை ஏற்க முடியாது; முழுத் திட்டத்தையும் தேசிய
நெடுஞ்சாலை ஓரமாக மாற்ற வேண்டும்; நிலம் வழியாகவே குழாய் பதிக்க
வேண்டுமெனில், சந்தை மதிப்பில் இழப்பீடு வழங்க கோரிக்கையாக
முன்வைத்துள்ளனர்.
இதை வலியுறுத்தி, பொங்கலுார் அருகே
கொசவம்பாளையத்தில் கடந்த நான்கு நாட்களாக தொடர் உண்ணாவிரத
போராட்டம் நடந்து வருகிறது. பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் ஆதரவு
தெரிவித்துள்ள நிலையில், ஏராளமான விவசாயிகளும் காத்திருப்புப்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
நேற்று காலை அப்பகுதியில்
ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர். மருத்துவக் குழுவினர்
உண்ணாவிரதத்தில் இருந்த விவசாயிகளை பரிசோதித்ததைத் தொடர்ந்து,
உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்ட நான்கு விவசாயிகள் திருப்பூர் அரசு
மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.
போராட்டத்தை கைவிட விவசாயிகள் மறுப்பு
விவசாயிகள்
மற்றும் எண்ணெய் நிறுவன அதிகாரிகள் இடையேயான அமைதிப்
பேச்சுவார்த்தை, திருப்பூர் ஆர்.டி.ஓ. அலுவலகத்தில், ஆர்.டி.ஓ.
சிவபிரகாஷ் தலைமையில் நடந்தது. அங்கு உடன்பாடு எட்டப்படாததால்,
மாலையில் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை
நடத்தப்பட்டது. இதிலும் முடிவும் எட்டாமல் போராட்டம் தொடர்கிறது.