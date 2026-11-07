மாவட்டம் முழுதும் 409 பட்டாசு கடைக்கு அனுமதி

UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:02 PM
உடுமலை: தீபாவளியை முன்னிட்டு, மாவட்டத்தில் தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைக்க 409 பேருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில், மாநகர பகுதியில் 175 கடைகளும், மாவட்டத்தின் பிற பகுதிகளில் 234 கடைகளும் அடங்கும்.
இதற்காக 300க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பித்திருந்தனர். அனுமதி பெற்றவர்கள், போலீசார் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினரின் வழிகாட்டுதலின்படி கடைகளை அமைத்து வருகின்றனர்.
போலீசார் கூறியதாவது:
அனுமதி வழங்கப்பட்ட கடைகளைத் தவிர, வேறு இடங்களில் சட்ட விரோதமாக பட்டாசு விற்பனை செய்யப்படுகிறதா என கண்காணித்து வருகிறோம். இதுபோன்ற விற்பனை குறித்து பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவிக்கலாம்.
அனுமதியின்றி பட்டாசு விற்பனை செய்யக்கூடாது. விபத்தில்லா தீபாவளியைக் கொண்டாட தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.