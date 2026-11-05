பட்டாசு விற்பனை இன்று முதல் ‘பரபர’ மாவட்டம் முழுதும் 409 கடைக்கு அனுமதி
பட்டாசு விற்பனை இன்று முதல் ‘பரபர’ மாவட்டம் முழுதும் 409 கடைக்கு அனுமதி
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 08:09 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகரில் பட்டாசு விற்பனை இன்று முதல் சூடுபிடிக்கும் என விற்பனையாளர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.
தீபாவளியை முன்னிட்டு, மாவட்டத்தில் தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைக்க 409 பேருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில், மாநகர பகுதியில் 175 கடைகளும், மாவட்டத்தின் பிற பகுதிகளில் 234 கடைகளும் அடங்கும். இதற்காக 300க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பித்திருந்தனர். அனுமதி பெற்றவர்கள், போலீசார் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினரின் வழிகாட்டுதலின்படி கடைகளை அமைத்து வருகின்றனர்.
போலீசார் கூறியதாவது:
அனுமதி வழங்கப்பட்ட கடைகளைத் தவிர, வேறு இடங்களில் சட்டவிரோதமாக பட்டாசு விற்பனை செய்யப்படுகிறதா என கண்காணித்து வருகிறோம். இதுபோன்ற விற்பனை குறித்து பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவிக்கலாம். அனுமதியின்றி பட்டாசு விற்பனை செய்யக்கூடாது. விபத்தில்லா தீபாவளியைக் கொண்டாட தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
விற்பனை சூடுபிடிக்கும்
அனுமதி பெற்ற பட்டாசு கடை விற்பனையாளர்கள், கடைகளை அமைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். இதுவரை எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மக்கள் வருகை இல்லை. இன்று முதல் வாடிக்கையாளர்கள் வருகை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம். தீபாவளிக்கு முந்தைய கடைசி மூன்று நாட்களிலும் விற்பனை நன்றாக இருக்கும். எனவே, இன்று முதல் பட்டாசு விற்பனை சூடுபிடிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் உள்ளோம் என வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.